Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок, политические и финансовые потрясения могут продолжаться в течение нескольких поколений. Об этом в статье для Wall Street Journal, опубликованной 3 апреля, написал бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер.

Болезнь еще распространяется по земному шару, лекарства от нее нет, но государства уже сейчас должны думать о том, каким будет мир после COVID-19, убежден дипломат. Ни одна нация мира, даже США, в одиночку не справится с беспрецедентными вызовами и препятствиями, которые несет вирус, отметил он.

По мнению Киссинджера, человечество должно сконцентрироваться на трех ключевых проблемах: укрепление устойчивости к инфекционным болезням, совершенствование методов вакцинирования, накопление запасов на случай пандемий, преодоление финансовой катастрофы, смягчение ее последствий для беднейших слоев общества, возвращение к нормам либерального мирового порядка после того, как вирус вызвал к жизни анахронизм в виде изолированных мегаполисов и целых стран.

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