Бакинское транспортного агентство (БТА) рекомендовало устанавливать в такси перегородки между передними и задними сиденьями для снижения риска заражения коронавирусом водителей и пассажиров.

Согласно сообщению БТА, компания Bolt уже устанавливает соответствующие перегородки на своих автомобилях с учетом рекомендаций. Кроме того, на передних стеклах автомобилей вывешивается табличка с надписью «Садитесь на заднее сиденье».

БТА призывает всех занятых в этой сфере лиц присоединиться к инициативе, с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

Minval.az