Выявление транспортных средств, срок действия договоров обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) которых истек, с помощью специальных технических средств (радаров) и наложение штрафов в данной связи было приостановлено. Об этом Trend сообщил начальник управления по связям с общественностью Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана полковник Камран Алиев.

По его словам, в настоящее время владельцы автотранспортных средств с просроченными договорами ОСАГО не штрафуются при выявлении данного факта при помощи специальных технических средств (радаров), однако, если транспортное средство остановлено инспектором Государственной дорожной полиции, то он имеет право наложить штраф, потому что страховые компании, осуществляющие указанный вид обязательного страхования, относятся к категории организаций, которым разрешено осуществлять свою деятельность в условиях особого карантинного режима и помимо этого, обязательное страхование в рамках данного вида осуществляется в режиме онлайн, для оформления страхового договора нет необходимости непосредственно посещать офис страховой компании».

Алиев добавил, что если по вине владельца автотранспортного средства с просроченным договором обязательного страхования (ОСАГО) произойдет ДТП, то возмещать ущерб потерпевшей стороне он будет вынужден за свой счет.

Minval.az