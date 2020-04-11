В США за сутки от осложнений, вызванных новым коронавирусом, скончались 2 тысячи 108 человек. Такая цифра впервые зафиксирована Университетом Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных, полученных от федеральных и местных властей. Таким образом, в США установлен антирекорд смертности от COVID-19.

Согласно последним данным, в Соединенных Штатах коронавирус выявлен у 496 535 человек. Скончались 18 586 человек, выздоровели 28 790, сообщает ТАСС.

Прошлый раз максимальная смертность фиксировалась в США в среду, 8 апреля. Тогда за сутки скончались 1 973 человека.

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