Знаток Александр Друзь примет участие в игре «Что? Где? Когда?» в качестве участника 12 апреля.

На сайте телепередачи сообщается, что Друзь станет участником команды магистра Виктора Сиднева. Также за стол с ними сядут знатоки Борис Левин, Михаил Дюба, Леонид Тимофеев и Инна Семенова.

Прошлой зимой первый канал отстранил Друзя от участия после скандала с Ильей Бером, главным редактором передачи «Кто хочет стать миллионером?», напоминает РИА Новости. По словам Бера, Друзь для участие в шоу просил заранее предоставить ему список всех вопросов с ответами. Друзь же сказал, что инициатором аферы был сам Бер.

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