Более 90 стран обратились за финансовой помощью к Международному валютному фонду (МВФ), тогда как минимум 60 государств стремятся получить поддержку от Всемирного банка (ВБ). В совокупности эти два института пообещали выделить до $1,2 трлн на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса, однако пока не ясно, смогут ли они принять меры достаточно быстро, чтобы свести на нет растущий ущерб для экономики, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

С января текущего года с развивающихся рынков было выведено около $96 млрд, согласно данным Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Это более чем в три раза превышает показатель времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, который составил $26 млрд.

В рамках двух программ МФВ по кредитованию, созданных после глобального финансового кризиса, страны могут получить финансирование на льготных условиях. Механизм ускоренного кредитования (Rapid Credit Facility) предусматривает выдачу беспроцентных займов странам с низким уровнем дохода, ранее он использовался во время природных катастроф и эпидемии лихорадки Эбола. Ставка по кредиту в рамках второй программы — инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument) — составляет около 1,5%.

Minval.az