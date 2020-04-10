31-летняя российская актриса Агата Муцениеце обвинила экс-супруга Павла Прилучного в рукоприкладстве. Актриса также заявила, что во время конфликта Прилучный довел детей до слез и выбросил ее телефон в окно.

Видеозапись обращения Муцениеце опубликовала в Instagram-профиле своей мамы Нонны Муцениеце в разделе историй.

«Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Довел детей до слез, поднимал на меня руку. Во время пандемии выгоняет нас из дома. Я никогда не хотела выносить это на публику, но у меня нет другого оружия, кроме публичности. Мне надоело прикрывать ему зад. Он в течение 10 дней не просыхает, пьет алкоголь в большом количестве. Я не знаю, где мой телефон. Просто знайте, что Павел вот такой человек», – заявила Муцениеце.

Российский актер Павел Прилучный и его жена, актриса и телеведущая Агата Муцениеце сообщили о разводе 24 февраля. Заявления о намерении расторгнуть брак супруги опубликовали на своих страницах в Instagram.

Minval.az