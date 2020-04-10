Российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону высказал мнение, что российский оппозиционер Алексей Навальный отличается от президента РФ Владимира Путина только наличием или отсутствием возможностей.

«Если человек заявляет о том, что он верующий, я его уже вообще не могу воспринимать всерьез. Затем он заявляет, что «Крым наш». Затем он очень любит фотографироваться с трупами застреленных им лосей. Я тебе сейчас объясню. Дело даже не в этом, дело в другом. Каким бы ни был Путин, но он, в общем, сыт. Понимаешь? Он сыт властью, он сыт влиянием, он сыт возможностями. То есть нынешний Путин – это сытый Путин. А Навальный – это голодный Путин», – подчеркнул Невзоров.

Он высказал мнение, что у российской оппозиции сегодня нет лидера, потому что нет самой оппозиции.

«Оппозиция – это некая имеющая свое морфологическое воплощение сила и фигура, некое явление, которое можно арестовать, загнать, с ним можно начать работу, с ним можно разобраться по-свойски, его можно взять под контроль… А сейчас нет в России оппозиции как таковой. Любой человек, который потрудился чуть-чуть мыслить, переходит в разряд протестников», – добавил публицист.

Minval.az