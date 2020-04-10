Скорость распространения коронавиурса в странах Европы постепенно замедляется. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«За последнюю неделю мы с удовлетворением увидели замедление в некоторых наиболее тяжело пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция», — сказал он.

В то же время Гебрейесус отметил, что в некоторых других регионах ситуация обостряется. В первую очередь он отметил Африку. По данным ВОЗ, вирус начал распространяться в сельских общинах африканских стран. «Мы ожидаем серьезных трудностей в работе уже перегруженных систем здравоохранения, особенно в сельских районах, которым обычно не хватает тех ресурсов, которые есть в городах», — сказал глава организации.

В числе значимых угроз он также назвал распространение инфекции среди медицинских работников. В некоторых странах, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились уже 10% работников здравоохранения.

Minval.az