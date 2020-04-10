Ограничения в виде карантина должны действовать, пока не найдут вакцину от коронавируса. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на The Guardian.

Ученые из Университета Гонконга предупреждают о том, что Китаю удалось взять под контроль первую волну эпидемии из-за строжайших карантинных мер. Но уже сейчас в стране фиксируют новые заражения СOVID-19.

По мнению специалистов, карантин нужно ослаблять постепенно, корректируя имеющиеся в стране средства контроля за распространением вируса. Это придется делать, пока не появится вакцина против коронавируса.

Также необходимо учитывать риски «завоза» вируса из-за рубежа, и важность обеспечения стран ресурсами и медицинским персоналом.

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