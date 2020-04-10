Проиранские группировки, действующие в Ираке, до сих пор представляют серьезную угрозу для развернутого в этой стране контингента США, заявил журналистам в ходе видеоконференции помощник госсекретаря США по ближневосточным делам Дэвид Шенкер.

«(Их угроза) продолжает быть значительной», — приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на «Дейли стар».

При этом он подчеркнул, что именно на иракских властях лежит ответственность по обеспечению безопасности сил возглавляемой США антитеррористической коалиции, если Багдад хочет, чтобы «эти войска оставались».

Также Шенкер прокомментировал очередную кандидатуру на пост премьера страны — главу иракской разведки Мустафу аль-Каземи.

«Если Каземи — иракский националист, приверженный суверенитету Ирака, если он нацелен на борьбу с коррупцией, это было бы чудесно для Ирака, и мы (США) полагаем, что это было бы замечательно для наших двусторонних отношений», — сказал он.

«Дейли стар» напоминает, что ранее госсекретарь США Майк Помпео предложил Багдаду провести в июне встречу «Стратегического диалога» с целью улучшить отношения между двумя странами.

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