Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сообщается в Twitter Обрадора.

Накануне Мексика устроила демарш во время переговоров ОПЕК+, отказавшись сокращать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. «От нас требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии, как от России, около 23% добычи», — сказал он, отметив, что для Мексики это слишком сложно.

После этого с Обрадором связался Трамп.

«Я говорил с президентом Трампом, и мы пришли к соглашению снизить добычу (в Мексике) на 100 тысяч баррелей в сутки. США обещали дополнительно сократить добычу на 250 тысяч баррелей в день, чтобы помочь Мексике», — сказал Лопес-Обрадор

Как известно, соглашение рассчитано на два года и предусматривает постепенное сокращение рекордных ограничений на добычу — с 10 миллионов баррелей в сутки до 6 миллионов баррелей.

Minval.az