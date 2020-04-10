Из-за пандемии коронавируса многие люди переместились из привычных шумных офисов на удаленную работу из дома. Для тех, кто соскучился по коллегам и звукам рабочего места, немецкая дизайнерская студия Kids Creative Agency создала сайт-симулятор офисного шума IMissTheOffice, что буквально переводится как «Я скучаю по офису».

Сайт создает иллюзию «живого» офиса с многочисленными сотрудниками, шумом чужой клавиатуры, звуками работающего принтера, скрипом офисного кресла, телефонных звонков и многих других офисных звуков, призванных, по мнению разработчиков, повышать работоспособность пользователя.

Функционал сайта также позволяет регулировать количество коллег – от нуля до десяти, и каждый из них выполняет свою роль: кто-то напевает песню, кто-то чавкает, а кто-то разговаривает.

Minval.az