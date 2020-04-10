Мировое сообщество ведет упорную борьбу с невидимым врагом — коронавирусом нового типа (Covid-19). Уверен, что саммит Тюркского Совета укрепит нашу солидарность в борьбе с пандемией Covid-19.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции, передает «Анадолу».

Саммит созван по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиеве, председательствующего в Совета сотрудничества тюркоязычных государств с целью обсуждения шагов по борьбе с коронавирусом.

По словам турецкого лидера, пандемия коронавируса привела к социально-экономическому кризису глобального уровня.

Глава государства выразил надежду на то, что сложный период для мирового сообщества вскоре оставит место периоду стабильности.

Президент Эрдоган отметил значимость увеличения грузопотока по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) для роста торгово-экономических связей между тюркоязычными странами. «Мы работаем над увеличением грузопотока по БТК на 3500 тонн груза в сутки», — сказал президент.

По словам Эрдогана, Турция ожидает от стран-участниц Тюркского Совета шагов по содействию экономическому взаимодействию, в том числе в вопросе квот на транзитные перевозки, сборов за перевозки и виз для водителей фур.

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