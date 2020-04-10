Французские медики назвали новые симптомы коронавируса, связанные с болезнями кожи. Об этом сообщается в отчете на сайте Национального союз дерматологов-венерологов (SNDV).

Сообщество медиков, организованное из более чем 400 специалистов, заявило, что в ряде случаев инфицированные COVID-19 жаловались на частые покраснения, крапивницу и псевдообморожения.

По словам экспертов, такие выводы были сделаны на основе анализа многих случаев заражения вирусной инфекцией. «Мы предупреждаем медицинскую общественность, чтобы специалисты могли как можно быстрее обнаружить новых пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении SNDV.

Minval.az