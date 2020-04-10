Американка в 90 лет одолела коронавирус и поделилась секретом своего выздоровления. Об этом сообщает Associated Press.

Престарелая жительница Нью-Йорка 90-летняя Анна Фортунато заметила боль в горле 13 марта. Женщина не придала этому значения, но спустя пару дней ее самочувствие ухудшилось.

Фортунато госпитализировали и выявили у нее коронавирус. Врачи отметили, что смертность пациентов старше 80 лет от COVID-19 составляет около 21,9%. Кроме того, американка страдает астмой.

Спустя две недели в больнице Фортунато выписали. Отмечается, что ей давали антималярийный препарат гидроксихлорохин, эффективность которого не подтверждена.

Американка отметила, что врачи считают ее выздоровление чудом. Тем ни мене, сама Фортунато призвала больных коронавирусом бороться, не терять оптимизма и молиться. Также женщина призвала больше двигаться, и не лежать все время. Долгожительница отметила, что если она справилась, «то и вы тоже сможете».

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