В США начался отбор участников клинических испытаний эффективности применения гидроксихлорохина для лечения больных COVID-19, сообщает Голос Америки.

Как отмечается, результаты будут не раньше июля 2021 года.

«Планируют задействовать более 500 взрослых пациентов, у которых подтвержден диагноз коронавирус, которые сейчас находятся в больницах или отделениях неотложной помощи в ожидании госпитализации», — говорится в сообщении.

Гидроксихлорохин используется для лечения малярии, волчанки и ревматоидного артрита. Эффективен ли он при лечении коронавируса, пока не доказано. Впрочем, его использование активно продвигает президент Дональд Трамп.

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