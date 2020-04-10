Режим чрезвычайной ситуации, действующий с 7 апреля по 6 мая в семи из 47 японских префектур, стремительно меняет облик японских мегаполисов. Начиная со среды — на следующий день после объявленных премьер-министром Синдзо Абэ чрезвычайных мер высокий темп жизни на улицах Токио и Осаки резко замедлился, нескончаемый поток машин и людей обмелел. Многие улицы и кварталы и вовсе оказались почти безлюдными. Об этом пишет «Коммерсант».

О закрытии своих универмагов и магазинов со среды первыми официально объявили один из флагманов японского ритейла компания Isetan Mitsukoshi Holdings и сеть универмагов LUMINE. Исключение сделано для продуктовых отделов, которые продолжат работать. По этому же пути пошли сеть универмагов AEON и компания Tokyu Department Store.

Привычная жизнь в охваченных пандемией семи префектурах Японии, на которые распространяется режим ЧС — Токио, Осаке, Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хёго и Фукуоке (в общей сложности в них проживает 55 млн человек), радикально изменилась после прозвучавшего во вторник вечером обращения премьер-министра Синдзо Абэ к нации.

По словам японского премьера, страна подошла к критической черте, когда иного выхода, кроме резкого сокращения социальных контактов, нет. Если не принимать срочные меры, то уже к началу мая в 126-миллионной Японии будет 80 тыс. зараженных, и ситуация выйдет из-под контроля, предупредил господин Абэ. Весьма символично, что в день объявления ЧС число заразившихся коронавирусом в Японии преодолело психологическую пятитысячную отметку, составив 5052 человека.

В рамках режима ЧС закрыты школы, отменяются культурные мероприятия, концерты, спортивные шоу.

Жителей семи провинций власти призывают воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости.

Кроме того, с 8 апреля прекращена открытая демонстрация олимпийского огня, которая проходила в национальном тренировочном центре Фукусимы и должна была продлиться до 30 апреля.

Эстафета олимпийского огня в Фукусиме была запланирована на 26 марта, но ранее ее отменили.

В своем обращении Синдзо Абэ сделал особый упор на том, что никакого жесткого режима самоизоляции граждан с обязательным использованием административных мер воздействия или статей уголовного кодекса, как это практикуется во многих других странах, в Японии не будет.

«Я хочу особенно подчеркнуть, донести эту мысль до всех наших граждан: закрытия городов, так называемого локдауна, не будет. Абсолютно»,— подчеркнул японский премьер.

Я понимаю, что в весенний период очень обидно сидеть дома. Я понимаю, что вы не можете встретиться и выпить со своими друзьями. Но ваши действия, действия каждого из нас спасут жизни»,— продолжал Синдзо Абэ, призывая японцев видеть в государстве не надзирателя, а социального партнера, который должен помочь им выйти из пандемии с минимальными потерями.

По его словам, все коммунальные службы, обеспечивающие подачу воды, электричества, газа, вывоз мусора, общественный транспорт, будут работать в прежнем режиме.

«Европейцы просто закрывают города. У нас все не совсем так»,— пояснил «Коммерсанту» японский дипломатический источник.

Инструментами реализации обнародованных мер по сокращению контактов должны стать самодисциплина граждан, неформальный японский кодекс чести и особая корпоративная культура, в условиях пандемии способные работать не менее эффективно, чем указы и законы. Если те или иные компании или лица рискнут нарушить карантин, то их имена будут обнародованы, а нарушители в глазах общества предстанут асоциальными элементами, действия которых несут угрозу жизни и здоровью других. Такие лица будут подвергнуты остракизму. Необходимо отметить, что общественное мнение традиционно играло в Японии огромную роль и не утратило своего значения и сегодня.

Впрочем, как уточнил в четверг министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, координирующий деятельность правительственного штаба по борьбе с пандемией, в зависимости от развития ситуации введенные меры могут быть ужесточены. «Распространение коронавируса можно существенно ограничить уже за две недели, если сократить на 80% контакты между людьми. Если эта цель не будет достигнута, то правительству придется ввести более жесткие меры по обеспечению самоизоляции»,— предупредил господин Нисимура, впрочем, не уточнив, о каких мерах может идти речь.

В связи с тем, что экономика Японии вступила в самый тяжелый кризис за весь послевоенный период, правительство Синдзо Абэ утвердило беспрецедентный пакет антикризисных мер в размере 108 трлн иен (около $1 трлн). Эта сумма, составляющая пятую часть ВВП страны, пойдет на поддержку бизнеса и простых граждан, пострадавших от коронавируса.

Кроме того, в нынешнем финансовом году Япония существенно увеличит выпуск гособлигаций для финансирования антикризисной программы. Объем дополнительной эмиссии составит рекордную сумму 18,2 трлн иен ($165 млрд).

При этом общий годовой выпуск госбондов составит 147 трлн иен — максимум за последние пять лет.

Впрочем, несмотря на беспрецедентность принимаемых мер поддержки, правительство не сможет помочь всем. Как уточнил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, «массированную поддержку получат только те компании, у которых особо резко упали доходы». На денежные компенсации и освобождение от уплаты налогов могут рассчитывать только те предприниматели и компании, месячный доход которых в связи с пандемией коронавируса сократился вдвое или больше.

Между тем, по сообщению японских СМИ, решение центральных властей уже встретило несогласие губернаторов 47 префектур, которые в среду приняли экстренное обращение к правительству, призывая его не к выборочной компенсации самым слабым, а к поддержке всех компаний, которые прекратили работу с 8 апреля в соответствии с режимом ЧС.

Minval.az