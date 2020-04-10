В Азербайджане с каждым днем растет количество зараженных COVID-19. Так, согласно информации Оперативного штаба, 8 апреля число зараженных за сутки увеличилось до рекордного количества: 105 человек. Но почему? Вроде бы и границы закрыты, и карантинный срок тех, кто прилетел из-за рубежа, уже давно истек. Но почему же тогда, несмотря на превентивные меры, установленные правительством, коронавирус продолжает поражать граждан Азербайджана?

Отсутствие строгого контроля всегда приводит к хаосу. Но почему же контроль недостаточно строг, почему население страны – даже под риском заболевания – продолжают нарушать правила?

Вчера в СМИ была опубликована информация о двух «умельцах», прознавших о том, что определенная группа граждан (в том числе и сотрудников СМИ) имеет право на постоянное передвижение по городу. И умельцы моментально наладили «бизнес», а именно на скорую руку сфабриковали подпольно-кустарное производство так называемых «редакционных справок», в которых указывались имя, фамилия и место работы «журналиста».

Этими умельцами оказались жители Баку Анар Искендеров и Аслан Байрамов, за которыми с самого начала их преступной деятельности внимательно следили сотрудники Прокуратуры и МВД, накрывшие жуликов в момент продажи справок с печатями с печатями журналов «Sağlam Həyat Naminə» и «Siyasət və Gerçək Uğur». Во время обыска полиция обнаружила в их логове множество пустых бланков и различных печатей.

Сейчас «дельцам» придется не сладко: по факту возбуждено уголовное дело по статьям 320 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов), а так же по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов).

Никто не в курсе, сколько таких вот липовых «документов» успели распространить мошенники и за сколько, но в принципе, как говорят классики «лёд тронулся». А это значит, что подобных справок в городе может появиться немало.

Стоит отметить, что сотрудникам полиции тоже следовало бы проявить бдительность в отношении людей, предъявляющих справки с места работы. Кроме того, уместно было бы официально утвердить список изданий, сотрудники которых имеют право на беспрепятственное передвижение по городу во время карантина. Мало ли в стране «изданий», которые, по сути никакой деятельности не ведут? А некоторые вообще ведут исключительно рэкетирскую деятельность, о чем мы довольно часто узнаем из рубрики «криминальная хроника» в местных СМИ.

Кроме того, есть еще одно немаловажное обстоятельство: патруль как правило курсирует на центральных улицах, вдоль трасс и автобусных остановок, около крупных магазинов. А улицы меньшей значимости, поскольку городские переулки остаются без присмотра. Пользуясь ситуаций, жители столицы по-прежнему продолжают нарушать карантинный режим. И многие из нарушителей карантина вообще не посылают СМС для получения разрешения к 2-часовому выходу. А потому неудивительно, что несмотря на меры, предпринимаемые властями страны, количество заболевших растет ежедневно, хотя, следуя логике, при соблюдении карантинного режима все должно быть с точностью наоборот: распространение вируса должно сходить на нет.

С другой стороны, можно понять и граждан, которые никогда не сидели под карантином и потому под любым предлогом пытаются выйти на улицы. Тяжело, когда меняется образ жизни, образ мысли. Сильно на нервы действует еще и неизвестность. Но, тем не менее, это не оправдание: чем дольше население будет нарушать карантинный режим, тем дольше он продлится. И тем жестче будут условия этого карантина. Хотя насколько жесткими? Наверняка, не такими как в Индии, где нарушителя карантина лупят палками, и не такими как в Сингапуре, где нарушителей карантинного режима штрафуют на 7 тысяч долларов, и уж явно не как в Северной Корее, где первого же заразившегося COVID-19 попросту расстреляли, чтобы паники не было в стране. У нас в Азербайджане меры все же помягче будут: физические лица будут оштрафованы в размере от 100 до 200 манатов, должностные — от 1500 до 2000 манатов, а юридические — от 2000 до 5000 манатов. В то же время, учитывая личность совершившего проступок, в зависимости от случаев может применяться арест сроком до одного месяца. При нарушении же этих правил, повлекшем распространение заболеваний или создающем реальную угрозу его распространения, будет применяться штраф от 2500 манатов до 5 тысяч манатов, либо лишение свободы на срок до 3 лет. Те же деяния, повлекшие смерть человека или другие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы от 3 до 5 лет.

Вроде бы и у нас карательные меры предусмотрены, но и это обстоятельство не может посадить граждан страны под карантинный замок. Понятно, что работа соответствующих органов, на чьи плечи возложена обязанность безопасности населения, ведется не в полную силу, как было уже упомянуто вначале статьи.

Но с другой стороны, наверняка и стражи порядка входят в положение населения, которое мало того резко лишилось свободы (пусть и условно, запертое в своих квартирах), но еще и обеднело, так как из-за эпидемии коронавируса закрылись практически все предприятия, малый бизнес терпит крах, в срочном порядке сократилось огромное количество рабочих мест, и в результате в обществе царит безнадёга и люди просто не знают, куда себя девать. Вопрос «что будет завтра?» остается без ответа. Да и вообще, вопросов много. И в свете сложившейся экономической ситуации вопросы населения адресованы Минсоцтруда, опубликовавшего на днях правила помощи финансово пострадавшему от коронавируса населению.

И действительно, есть над чем задуматься. Эксперт по экономическим вопросам Натиг Джафарлы считает, что принцип «справедливого» распределения единовременных средств на самом деле не так уж и справедлив. А точнее, попросту не продуман и требует конкретной доработки.

По его словам, официально не работающих людей в ненефтяном, негосударственном секторе чуть больше 700 тысяч, и по плану, объявленному правительством, 300 тыс из них, работающих законно, по трудовым договорам, будут получать госпомощь в размере 356 манатов, причем, получать эту сумму будут сотрудники бизнес-объектов и предприятий, на данный момент закрытых из-за карантина в связи с пандемией коронавируса. Эти люди – сотрудники кафе, ресторанов, логистических компаний, салонов красоты, фитнес- и спортивных залов, и так далее. Остальные 418 тысяч человек, работающих в ненефтяном секторе, ничего не получат, несмотря на тот факт, что работают законно: у них есть трудовые договора и официальные рабочие места. Но, тем не менее, эти люди не получат ничего, так как сферы эти официально не закрыты, но из-за карантина у них нет никакого оборота, никакой прибыли. Вполне естественно, что владельцы таких объектов не могут платить и за аренду, и налоги, и зарплату. К примеру, это химчистки, автосервисы. До сих пор там работают люди, но они не получат зарплаты из-за того что нет клиентов, и, стало быть, прибыли тоже нет.

Кроме того, правительство выделило 30 миллионов манатов на выплату в течении 2-х месяцев подряд пособий на безработицу, и около 200 тысяч человек получат эти пособия, хотя на самом деле в стране сегодня гораздо больше безработных, просто официально зарегистрированных мало.

Еще одним наглядным примером может послужить вопрос выплаты кредитов. Да, конечно же, существуют некоторые послабления в кредитной сфере для тех, кто брал бизнес-кредиты. Тут вопрос решенный вроде бы: половину процентов будет платить государство, а половину – опять таки бизнес. Но предположим, человек открыл кафе, взявший кредит для расширения и обустройства своего предприятия ссуду в банке, скажем, под 15% годовых. И сейчас его объект не работает из-за карантина. Государство платит его официальным работникам помощь в размере 356 манатов. Но тот процент по кредитам, который хозяин кафе должен выплачивать банку – опять же, откуда ему взять деньги?

Кроме того, эксперт напоминает, что в Азербайджане огромное количество людей, работающих без заключения трудовых договоров. А значит официально они нигде не числятся, и, соответственно не получат никакой помощи. Все эти «теневые» сотрудники остались за бортом. А потому многие нарушители карантинного режима просто ищут возможность заработать на кусок хлеба для своих семей. К примеру, если раньше человек мог подработать частным извозом, то сегодня, в условиях карантина, эта подработка просто невозможна. Так же, как и ремонты, обтяжка мебели.

И потому неудивительно, что липовые справки в стране будут пользоваться успехом (равно как и их изготовление и сбыт – опять же, на кусок хлеба подработка во время экономического кризиса): людям нужно как-то зарабатывать, а время лимитировано. Вот и работает пословица сегодня – как никогда более лучше – голь на выдумки хитра.

Кроме того, существует такое понятие, как моральная усталость. Многим кажется, что вслед за упущенной весной придет такое же упущенное лето. Понятно, что все мы устали, что всем нам нелегко – и финансово, и морально, и физически. Но все же стоит потерпеть хотя бы ради того, чтобы пандемия пошла наконец– таки на спад. И это обязательно случится, если условия соблюдения карантина будут для всех одинаковыми. Не иначе.

Яна Мадатова

Minval.az