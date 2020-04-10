Рейтинг президента США Дональда Трампа в свете распространения нового коронавируса достиг максимального показателя с момента инаугурации. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 4 по 7 апреля по заказу телеканала Fox News.

Согласно приведенным данным, одобряют работу Трампа на посту главы государства 49% респондентов. Противоположного мнения придерживаются также 49% участников исследования, 2% не дали ответа.

Ранее за все время проведения данных опросов Fox News положительную оценку работе Трампа не давали более 48% респондентов. Этот показатель был зафиксирован в марте текущего года и в феврале 2017-го. По мнению исследователей, рост популярности Трампа связан с обеспокоенностью граждан распространением вируса. Большая часть респондентов считает целесообразными меры, которые принимают в связи с пандемией власти США.

На вопрос о том, беспокоятся ли они из-за вируса, 94% опрошенных ответили утвердительно, 6% — отрицательно. 76% респондентов признались, что боятся заразиться.

Minval.az