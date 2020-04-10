Осужденный за изнасилование и сексуальные преступления голливудский продюсер Харви Вайнштейн вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19, пишет Daily Mail cо ссылкой на источник.

Как было известно до этого, в середине марта он сдал положительный тест на коронавирус.

По данным источников, Вайнштейна после этого изолировали, поместив на карантин в тюрьме строгого режима Wende, расположенной к востоку от Буффало, в американском штате Нью-Йорк.

«У него был жар и кашель. Мужчина имеет слабое здоровье», — рассказал один из источников, близких к продюсеру.

По его словам, Вайнштейн страдает от высокого кровяного давления, диабета, а также имеет проблемы с сердцем и позвоночником.

Как отметил источник, Вайнштейну удалось преодолеть лихорадку и избавиться от кашля, после чего его выпустили из 14-дневного карантина.

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