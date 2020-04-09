Россия и Саудовская Аравия договорились о крупном сокращении нефтедобычи. Об этом Reuters рассказал источник в ОПЕК.
По его словам, участники ОПЕК+ обсудят сокращение добычи на 20 миллионов баррелей в сутки.
Россия и Саудовская Аравия договорились о крупном сокращении нефтедобычи. Об этом Reuters рассказал источник в ОПЕК.
По его словам, участники ОПЕК+ обсудят сокращение добычи на 20 миллионов баррелей в сутки.
Дата: 2020/04/09 21:54
Раздел: Важно
Просмотров:
45
По инициативе президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества Тюркоязычных государств Ильхама Алиева 10 апреля посредством видеоконференции будет проведен
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что истребители США в четверг перехватили два российских противолодочных самолета
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на поставку необходимого медицинского оборудования и других медицинских средств
Почему президент России сравнил с коронавирусом предков и многих современных россиян, и соседей?
Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 926
Эльман Рустамов выразил признательность Ильхаму Алиеву
Есть расхожее выражение: женщина из ничего может сделать шляпку, салат и скандал.
Австралийские ученые заметили, что противопаразитарный препарат ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса
»На данный момент состояние 37-ми инфицированных коронавирусом в Азербайджане остается тяжелым.