Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая с речью в Вашингтоне.

«Сегодня мы столкнулись с ни на что не похожим кризисом. COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, каких не помнят ныне живущие люди», — сказала она в четверг, 9 апреля.

По словам Георгиевой, которые приводит «Известия», мир столкнулся с неопределенностью относительно длительности и глубины кризиса. Но уже сейчас понятно, что рост мировой экономики в 2020 году станет резко отрицательным, добавила она.

«Еще три месяца назад мы ожидали рост доходов на душу населения в 2020 году в более чем 160 странах-членах. Сегодня эти цифры поставлены с ног на голову: теперь мы прогнозируем, что в более чем 170 странах в этом году будет наблюдаться отрицательный рост доходов на душу населения», — сказала директор МВФ. По ее мнению, пострадают все страны независимо от уровня развития экономики.

В связи с распространением коронавируса без работы могут остаться миллиарды людей по всему миру, накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международной организации труда. В основном это затронет сферы гостиничного бизнеса, общественного питания, различных производств и розничной торговли.

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