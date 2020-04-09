Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что истребители США в четверг перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Аляски.

Утверждается, что два F-22 при поддержке KC-135 Stratotanker и E-3 AWACS перехватили два Ил-38, которые входили в зону ПВО на Аляске 8 апреля 2020 года.

«Российские самолеты были перехвачены над Беринговым морем к северу от Алеутских островов, они не вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter командования.

Minval.az