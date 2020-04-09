Катера береговой охраны Греции организовали очередную провокацию в Эгейском море, попытавшись преградить путь турецкому торговому судну, следовавшему в международных водах к югу от острова Сисам.

Судно Akıntürk-2 за помощью к командованию ВМС Турции и в Управление береговой охраны, передает агентство «Анадолу».

Военные катера Греции были вынуждены ретироваться как только в заданный район прибыли турецкие военные суда.

После этого турецкое судно продолжило свой путь, пользуясь правом «свободного прохода» в международных водах.

Источники в силах безопасности Турции заверили, что турецкая армия продолжит защиту прав и интересов страны в Эгейском море и в Восточном Средиземноморье в соответствии с нормами международного права.

Minval.az