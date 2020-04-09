Европейский интеграционный проект окажется под угрозой, если страны ЕС не согласуют экономический ответ на пандемию коронавируса, заявил в четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Если мы не воспользуемся возможностью вдохновить новую жизнь в европейский проект, то риск провала будет реален», — приводит его слова агентство «Интерфакс».

Он подчеркнул, что Европа проходит «через крупнейшее испытание со времен Второй мировой войны».

Кроме того, премьер заявил, что он ожидает советов от правительственных экспертов относительно того, работу каких предприятий возможно возобновить первой без угрозы населению. Он пояснил, что при одобрении со стороны ученых власти могут к концу апреля начать ослаблять меры социальной изоляции.

Minval.az