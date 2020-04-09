Более 500 миллионов человек могут оказаться в нищете из-за экономических последствий пандемии коронавируса в мире.

К таким выводам пришли в британской неправительственной гуманитарной организации Oxfam.

Специалисты организации считают, что происходящие сейчас события могут на десятилетие отбросить прогресс в борьбе с бедностью в мире, а в некоторых странах Африки и Ближнего Востока более чем на 30 лет.

Более половины мирового населения может столкнуться с бедностью по окончании пандемии, утверждают в организации.

Minval.az