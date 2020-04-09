Республиканец Джим Бэнкс добивается проведения судебного разбирательства на международном уровне в отношении Китая по делу об ущербе, вызванном пандемией «уханьского» коронавируса COVID-19, сообщает газета The Hill.

«Если бы китайские лидеры не растерялись бы из-за вспышки и не пытались скрыть факт его распространения, у мира было бы больше шансов подготовиться или даже сдержать его в Ухане или Китае. Вместо этого мы получили пандемию.Большая часть вины лежит на Китае», — говорится в заявлении Бэнкса.

Он подчеркнул, что мир должен привлечь Китай к ответственности за упущение вспышки вируса из-под контроля.

В настоящее время Бэнкс для того, чтобы заручиться поддержкой, распространяет среди своих коллег письмо с призывом довести дело до Международного суда ООН.

«Если в ООН не могут сделать даже этого, то они утратили свое назначение», — заявил Бэнкс.

При этом упоминается, что он планирует отправить письмо главе госдепа США Майку Помпео и генпрокурору США Уильяму Барру.

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