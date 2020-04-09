Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал парламент продлить режим ЧП до 16 апреля, но отметил, что ситуация с пандемией начала улучшаться, сообщает Си-Эн-Эн.

«Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация», — заявил Санчес и добавил: «Эта война против вируса завершится абсолютной победой».

Глава правительства также анонсировал смягчение карантинных мер и возвращение граждан к привычной жизни.

Однако по его словам, уход от ограничений будет постепенным, так как ситуация крайне серьезная.

«Подъем был сложным, и спуск будет таким же. Мы столкнулись с самой большой угрозой общественному здоровью планеты со времен гриппа 1918 года», — предупредил он.

Правительство Испании, добавил Санчес, работает над планом по возвращению страны в нормальное состояние, но «мы представляем, к какой нормальности возвращаемся».

Он также призвал все политические силы объединиться вокруг плана восстановления экономики.

В Испании за последние сутки зафиксировано около 5750 новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 152 446 человек.

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