Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ. Об этом информирует телеканал RT со ссылкой на документ, подготовленный депутатами Партии Центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк.

Авторы отмечают, что правительство Швеции проголосовало за преобразование действующих правил комитета министров Совета Европы, после этого Россия вновь приступила к работе в ПАСЕ.

Лундгрен и Эк считают, что эта произошедшее — ни что иное, как отмена санкций в отношении РФ.

Они уверены, что своей деятельность в Совете Европы Москвы стремится «придать легитимность своим действиям», а также настроена на «игнорирование решений», принятых в организации и других международных институтах.

Исходя из этого, депутаты призвали возобновить санкции против России.

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