Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель полагает, что Китай и Россия пользуются санитарным кризисом, вызванным коронавирусом, и оказывают помощь другим странам с целью нарастить свою геополитическую роль в мире.

Такую точку зрения он выразил в интервью газете La Repubblica.

«Совершенно очевидно, что Китай и Россия стремятся увеличить свое влияние на глобальном уровне. Логично, что для этого они используют и санитарный кризис, применяя все свои возможности. Эта стратегия построена на демонстрации того, что определенные политические системы эффективнее наших европейских в борьбе с пандемией», — предположил Боррель.

С его точки зрения, «крупные державы, такие как Китай и Россия, при помощи СМИ увеличивают эффект от своей помощи, наращивая свою геополитическую роль в мире, в том числе за счет создания общественного мнения».

При этом Боррель напомнил о помощи ЕС сначала Китаю в разгар эпидемии в этой стране, а затем Италии, в том числе за счет направления в Ломбардию, наиболее затронутую эпидемией область на севере страны, миссии европейских медиков, которая финансируется за счет ЕС. «Европа есть, но мы должны наладить лучше коммуникацию с правительствами», — указал дипломат.

Minval.az