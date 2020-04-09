Суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения коронавируса составит более 5 триллионов долларов в течение двух лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на подсчеты банков Уолл-стрит.

«Пандемия коронавируса лишит мировую экономику более 5 триллионов долларов в течение следующих двух лет», — отмечает агентство.

Блумберг обращает внимание, что мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов из-за того, что распространение вируса вынудило правительства потребовать закрытия предприятий.

При этом эксперты прогнозируют, что спад будет кратковременным, но экономикам потребуется время, чтобы вернутся к докризисным показателям.

«Даже при беспрецедентных уровнях монетарного и фискального стимулирования валовой внутренний продукт вряд ли вернется к докризисной тенденции как минимум до 2022 года», — добавляет агентство.

Отмечается также, что перед политиками стоит серьезная задача стимулирования восстановления экономического роста, но аналитики предупреждают, что странам нужно избегать слишком быстрого открытия городов и предприятий, тем самым позволив вирусу вернуться.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.

Minval.az