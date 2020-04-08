Американский режиссер Джейк Кэздан заявил в интервью Collider, что у серии фильмов «Джуманджи» появится четвертая часть.

По словам Кэздана, обсуждение проекта уже началось, но реализацию пришлось отложить из-за коронавируса.

«Мы только начинали обсуждение до этого глобального бедствия, и мы возобновим работу, как только все уладится», – объяснил он.

Кэздан не раскрыл подробности сюжета, но отметил, что он будет таким же захватывающим, как и предыдущие ленты франшизы.

Первый фильм «Джуманджи» вышел в 1995 году, напоминает «Гордон». Его снял режиссер Джо Джонстон. Главные роли исполняли Робин Уильямс, Бонни Хант и Кирстен Данст. В 2017-м вышла лента «Джуманджи: Зов джунглей», в 2019 году – сиквел «Джуманджи: Новый уровень». Режиссером обеих частей является Кэздан. Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт, Карен Гиллан.

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