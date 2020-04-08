Для стран Европы еще не настало время ослаблять ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, заявил в среду директор европейского отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Сейчас не время ослаблять контрмеры. Сейчас время вновь удвоить и утроить наши коллективные усилия, чтобы при полной поддержке общества стремиться к подавлению (коронавируса)», — приводит «Интерфакс» его слова.

Он пояснил, что правительства различных стран должны сосредоточить усилия сразу в трех сферах — защите медперсонала, отделении здоровых людей от больных коронавирусом или от тех лиц, кого подозревают в заболевании COVID-19, а также в воздействии на население, чтобы оно приспосабливалось к «нынешним и возможным будущим мерам».

В то же время он признал, что в ряде стран наблюдаются «положительные знаки» в отношении ситуации с коронавирусом.

По данным европейского отдела ВОЗ, хотя в Испании и Италии продолжается рост числа случаев заболевания, однако по-видимому, меры социальной изоляции замедлили интенсивность этого роста. Также отмечаются успехи в противостоянии пандемии в Австрии, ФРГ, Нидерландах и Швейцарии.

Однако Клюге выразил беспокойство в связи с «значительным увеличением случаев вируса» в Турции. Он также указал на увеличение заболеваемости в Швеции; растет количество случаев и Израиле, Бельгии, Норвегии и на Украине.

Всего ВОЗ зафиксировала в Европе 687 236 случаев COVID-19, скончались 52 824 пациента с коронавирусом.

Minval.az