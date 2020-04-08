Госпитализированный с коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остается в палате интенсивной терапии, однако он реагирует на лечение.

Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

Представитель канцелярии премьера также сообщил, что Джонсон остается «в хорошем расположении духа».

Ранее министр здравоохранения Великобритании Эдвард Аргар заявлял, что Джонсон вторую ночь провел в палате интенсивной терапии, и его состояние стабильно.

По его словам, Джонсон «чувствует себя удовлетворительно, находится в добром расположении духа, его состояние стабильно».

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

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