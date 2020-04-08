Президент Ирана Хасан Роухани обратился к МВФ с призывом выделить стране срочный кредит в размере $5 млрд на борьбу с коронавирусом.

«Я призываю международные организации выполнять их обязательства. Мы являемся членом МВФ. В предоставлении кредитов дискриминации быть не должно», — сказал он, выступая в режиме видеоконференции перед членами правительства страны.

Роухани вновь подверг критике США за санкции в отношении Ирана, назвав действия Вашингтона медицинским терроризмом.

«Санкции США — это экономический и медицинский терроризм. Они идут вразрез с международными медицинскими конвенциями», — сказал иранский президент.

Представители иранских властей ранее неоднократно заявляли, что им не нужна помощь США в борьбе с коронавирусом, но настаивали на необходимости снятия санкций.

Напомним, что США планируют заблокировать выделение запрошенного Ираном у Международного валютного фонда экстренного кредита объемом $5 млрд, которые планируется направить на борьбу с пандемией COVID-19.

Minval.az