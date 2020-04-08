В столице китайской провинции Хубэй Ухане зафиксирован всплеск заявлений на регистрацию брака в первый день после того, как власти открыли город после вспышки коронавирусной инфекции, пишет Global Times.

Ухань был заблокирован 76 дней. После открытия города местные пары обвалили программу интернет-регистрации браков.

Разработчики платформы Alipay, управляющие «свадебной» программой, заявили, что не ожидали столь массовых обращений.

«Наши удивленные инженеры исправили ситуацию», — подчеркнули в Alipay.

Отметим, что до этого Китай после карантина накрыла волна разводов.

Ухань возобновил регистрацию брака 3 апреля. Молодожены должны иметь медицинский код, чтобы назначить встречу для регистрации.

Minval.az