В столице китайской провинции Хубэй Ухане зафиксирован всплеск заявлений на регистрацию брака в первый день после того, как власти открыли город после вспышки коронавирусной инфекции, пишет Global Times.
Ухань был заблокирован 76 дней. После открытия города местные пары обвалили программу интернет-регистрации браков.
Разработчики платформы Alipay, управляющие «свадебной» программой, заявили, что не ожидали столь массовых обращений.
«Наши удивленные инженеры исправили ситуацию», — подчеркнули в Alipay.
Отметим, что до этого Китай после карантина накрыла волна разводов.
Ухань возобновил регистрацию брака 3 апреля. Молодожены должны иметь медицинский код, чтобы назначить встречу для регистрации.