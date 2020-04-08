Полиция Луизинана использовала сигнал тревоги из хоррора «Судная ночь», чтобы оповестить жителей о наступлении комендантского часа, который ввели из-за коронавируса. Об этом сообщает RTVI.

«Судной ночью» в хоррор-франшизе называется государственный «праздник», который отмечают в США в недалеком будущем. Во время этого праздника, который длится 12 часов, разрешены любые преступления, даже убийства. На данный момент вышло четыре части фильма, плюс телесериал.

О начале «Судной ночи» сообщает специальный сигнал, который можно услышать в конце этого видео.

Теперь звук сирены из хоррора (или, по-крайней мере, очень похожий на него) использовала полиция города Кроули.

Шериф города Джимми Бруссард в интервью KATC сказал, что его ведомство вообще не использует какие-либо сигналы, чтобы известить граждан о начале комендантского часа. Он отметил, что ему поступило несколько жалоб на такой способ оповещения.

Полиция Кроули заявила, что была не в курсе, откуда звук сирены, который они решили использовать. Зачем они ее включили, в полиции не объяснили.

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