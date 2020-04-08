Иерусалимский суд издал временный запрет на передачу России прав на Александровское подворье в связи с поданным против этого иском. Об этом сообщает израильское издание The Marker.

Иск подан к Российской Федерации, государству Израиль и инспектору регистрации недвижимости от имени Православного общества Святой Земли, зарегистрированного в Мюнхене. Эта структура называет себя преемницей дореволюционного Императорского православного палестинского общества.

Адвокаты Православного общества подчеркивают, что в 1991 году суды Израиля и Нью-Йорка признали их законным владельцем объекта, так что сейчас Израиль не имеет права передавать подворье третьей стороне.

Александровское подворье — единственный русский объект, который находится в черте иерусалимского Старого города в нескольких десятках метров от места распятия, погребения и воскрешения Христа. Россия приобрела здание еще в XIX веке.

В конце января стало известно, что Израиль согласился передать подворье России. «Дождь» уточняет, что права владения вступят в силу, если в течение двух месяцев не будет подано встречного иска. Израильские СМИ тогда сообщили, что решение о передаче подворья было принято в обмен на помилование израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в Москве за контрабанду наркотиков.

Minval.az