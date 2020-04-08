Депутат Вахид Ахмедов прокомментировал условия выдачи единовременной помощи лицам, получившим статус безработных. По словам парламентария, в этом вопросе произошла задержка.

«Если вы помните, то когда президент Ильхам Алиев принял министра экономки Микаила Джаббарова то отмечал, что выплаты должны были начаться еще на прошлой неделе. Эти планы уже давно должны были быть подготовлены. В целом выделено 2,5 млрд. манатов. Это не малая сумма. И предпринимателям и другим не имеющим средств лицам выделена помощь. Но нас волнует вопрос лиц с поденной работой. Они уходят утром на работу и вечером приносят домой 10-15 манатов. В первую очередь нас волнуют эти люди. Фактически они нигде не оформлены. Их давно должны были взять на учет и узнать их положение. В первую очередь помощь должна была быть оказана этим людям. Нам много звонят по этому поводу. К примеру, лично мне сегодня звонили из четырех районов», – рассказал депутат в интервью изданию Qafqazinfo.

Во-вторых, по его словам, электронная подача заявок создает большие проблемы, сайт Минсоцтруда перегружен.

«Люди не могут позвонить и сказать, что не получается оставить заявку. Вчера министр Сахиль Бабаев отметил, что если в семье есть работающий член, то остальные помощи не получат. Надо рассмотреть эти семьи. Есть и такие, где работает один человек, получая 250 манатов, а всего в семье 4-5 членов. А есть семьи, где один член получает 250 манатов, а их всего двое. Между такими семьями должна быть разница», – подчеркнул В.Ахмедов.

По его мнению, министерству не стоит устанавливать столь строгие правила, поскольку 2,5 млрд. манатов – не маленькая сумма.

«Она выделена первоначально. Господин президент отметил, что выделит еще в случае необходимости. Но эта помощь должна дойти до адресата, которому она действительно необходима. В этом деле обязательно должен быть серьезный контроль, чтобы не было случаев злоупотребления», – резюмировал он.

Minval.az