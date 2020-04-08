Вероятность заражения коронавирусом в супермаркете при касании упаковок названа обоснованной. Однако она ниже, чем при контакте с человеком с COVID-19, сообщает Bild.

Эксперты призвали покупателей в связи с этим не паниковать. До сих пор в мире не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19 через продукты. Директор Института вирусологии в университете Бонна Хендрик Штреек считает, что это почти нереально.

Однако необходимы профилактические меры при контактах с тарой и упаковкой. Доктор Сюзанн Хуггетт порекомендовала после контакта с упаковкой не прикасаться к лицу и дома обязательно помыть руки с мылом не менее 20 секунд. Продукты от упаковки следует избавить. Товары в бумажной упаковке лучше оставить в месте, где есть приток свежего воздуха и солнечный свет.

Овощи и фрукты лучше чистить от кожуры. Эксперт уточнила, что в большинстве случаев также достаточно ополоснуть их кипятком, поскольку сейчас считается, что вирус погибает при температуре выше 70 градусов. Холод же его полностью не убивает.

По словам Хуггетт, коронавирус может сохраняться на пластиковой упаковке до 72 часов, на бумажной и картонной – до 24 часов. Упаковка от замороженных продуктов, на которую кашлял зараженный человек, может быть средой для вируса в течение минимум 24 часов.

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