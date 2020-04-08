США намерены заблокировать выделение Международным валютным фондом (МВФ) кредита Ирану на $5 млрд, который он запросил для борьбы с коронавирусом нового типа.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

По их мнению, на счетах правительства Ирана достаточно средств для борьбы с распространением вируса, а если МВФ профинансирует Тегеран, то он использует деньги не для борьбы с вирусом, а для помощи экономике в той части, которая пострадала от американских санкций, или же направит средства на финансирование своих союзников на Ближнем Востоке.

Wall Street Journal отмечает, что Вашингтон, являясь крупнейшим акционером МВФ, во многом определяет, будут ли выделены фондом запрошенные страной средства, однако у других членов организации есть возможность не согласиться с США, если многие из них примут другое решение и число поданных за него голосов перевесит число голосов против.

Представители США считают, что Иран располагает миллиардами долларов в Фонде национального развития, который формируется из доходов от продажи нефти и газа. Как ранее заявлял в интервью спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, Тегерану следует перенаправить деньги, которые он тратит на различные военные операции, на борьбу с коронавирусом.

12 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран запросил у МВФ помощь в размере $5 млрд для противодействия распространению коронавируса в стране. Минздрав Ирана проинформировал о первых в стране случаях инфицирования 19 февраля. Согласно последним данным, число заразившихся превышает 62 тыс., зарегистрировано 3 872 летальных исхода.

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