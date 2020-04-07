Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает РИА Новости, Трамп отметил, что ВОЗ финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.

«ВОЗ реально профукала ситуацию. По какой-то причине, хотя финансируют (ее) в основном США, она очень сосредоточена на Китае. Мы это внимательно изучим», — заявил Трамп.

«К счастью, я с самого начала отверг их совет держать открытыми наши границы с Китаем. Почему они дали нам настолько ущербную рекомендацию?» — заявил Трамп.

Аргументация Трампа повторяет редакционную статью Wall Street Journal во вторник, где утверждается, что организация пошла на поводу у властей КНР и тянула время с объявлением пандемии коронавируса.

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