Всего 880 человек в Италии заразились коронавирусом за сутки, это самый низкий показатель с 10 марта.

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

В понедельник сообщалось о 1941 новом случае заражения. На минувшей неделе рост новых случаев не опускался ниже 2,9 тысячи за сутки.

«Сегодня мы подтверждаем снижение тренда роста зараженных… На сегодня инфицированы 94067 человек, их больше всего лишь на 880 человек. Это самый низкий рост с 10 марта», — сказал Боррелли в брифинге во вторник вечером.

Число жертв коронавируса за сутки возросло на 604 до 17 127, отметил Боррелли. В понедельник был зарегистрирован 636 летальных исходов, днем ранее – 525.

Число пациентов палат интенсивной терапии снижается четвертый день подряд: за сутки реанимацию покинули еще 106 тяжелых больных. Также во второй раз за время эпидемии снизилось число госпитализированных – на 258 до 28 718 человек.

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