Обвинительное заключение федеральной прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк против чиновников Международной федерации футбола (FIFA), которые обвиняются в получении взяток при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года, не имеет оснований, заявил «Интерфаксу» бывший председатель оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Это только мнение юристов. Мы неоднократно говорили о том, что наша заявка была открытой. В свое время мы ответили на все вопросы, в том числе органов расследования FIFA и СМИ, мы передали все необходимые документы. Сейчас нам нечего к этому добавить, и мы не будем отвечать на попытки бросить тень на нашу заявку», — сказал Сорокин.

«Я даже не знаю, как на это реагировать. Какой-то чиновник FIFA заявил, что ему дали взятку… Наша задача была подготовить заявочную книгу, мы это сделали. Невозможно эту новость (о подкупе) гонять по кругу. Возможно, что это все — попытка отвлечь внимание от чего-то», — добавил Сорокин.

Ранее Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк опубликовала в адрес 30 чиновников Международной федерации футбола обвинения в получении взяток при выборе стран-хозяев чемпионатов мира 2018 года (Россия) и 2022 года (Катар).

Minval.az