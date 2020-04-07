Тегеран в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 хочет от США не демонстративных жестов поддержки, а отмены ограничений на торговлю нефтью, заявил во вторник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

«Иран богат людьми и природными ресурсами. Мы не нуждаемся в благотворительности от (президента США) Дональда Трампа, который вынужден покупать аппараты для искусственной вентиляции легких из источников, против которых он ранее ввел санкции», — цитирует министра «Интерфакс».

«Чего мы хотим от него, так чтобы он прекратил мешать Ирану продавать нефть и другие товары, и покупать то, что ему нужно, производить и получать платежи», — отметил министр.

Minval.az