«Страны сплачиваются и процветают благодаря уверенности в том, что их институты могут предвидеть бедствия, пресекать их последствия и восстанавливать стабильность. Когда закончится пандемия COVID-19, институты многих стран будут восприниматься как потерпевшие неудачу. Является ли это суждение объективно справедливым, не имеет значения. Реальность такова, что после коронавируса мир никогда не будет прежним (…)». Об этом пишет Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности в администрациях Никсона и Форда, на страницах The Wall Street Journal.

«Коронавирус ударил с беспрецедентными масштабами и свирепостью. Его распространение является экспоненциальным: количество случаев в США удваивается каждые пять дней. На момент написания этой статьи никакого лечения нет. Медицинских запасов не хватает, чтобы справиться с растущими волнами случаев. Отделения интенсивной терапии работают на пределе и за пределами перегруженности. Тестирование неадекватно задаче определения степени заражения, а тем более задаче обращения распространения вспять. Эффективная вакцина может появиться через 12 -18 месяцев», — говорится в статье.

Окончательный тест для администрации США, пишет Киссинджер, «будет состоять в том, можно ли будет остановить распространение вируса, а затем обратить его вспять таким образом и в таких масштабах, чтобы поддержать общественное доверие к способности американцев управлять собой. Кризисные усилия, какими бы масштабными и необходимыми они ни были, не должны вытеснять насущную задачу запуска параллельного предприятия для перехода к посткоронавирусному порядку».

«Хотя наступление на здоровье человека, будем надеяться, будет временным, вызванные им политические и экономические потрясения могут продолжаться в течение нескольких поколений. Ни одна страна, даже США, не сможет победить вирус исключительно с помощью национальных усилий. Решение необходимых на данный момент задач должно в конечном итоге сочетаться с глобальным совместным видением и программой. Если мы не сможем выработать и то, и другое в тандеме, мы столкнемся с худшим вариантом по каждому пункту», — считает бывший госсекретарь США.

По мнению Киссинджера, Соединенным Штатам необходимо предпринять усилия в трех областях: «во-первых, «укрепить глобальную устойчивость к инфекционным заболеваниям (…). Во-вторых, стремиться залечить раны мировой экономики. (…) Сокращение, вызванное коронавирусом, по своей скорости и глобальному масштабу не похоже ни на что, когда-либо происходившее в истории. А необходимые меры общественного здравоохранения, такие как социальное дистанцирование и закрытие школ и предприятий, усугубляют экономическую боль. Программы также должны быть направлены на смягчение последствий надвигающегося хаоса для наиболее уязвимых слоев населения мира. В-третьих, защитить принципы либерального мирового порядка. (…) Демократии мира должны защищать и поддерживать свои ценности Просвещения. Глобальное отступление от баланса власти с легитимностью приведет к распаду общественного договора как внутри страны, так и на международном уровне. И все же этот тысячелетний вопрос легитимности и власти не может быть решен одновременно с усилиями по преодолению чумы COVID-19. Сдержанность необходима со всех сторон — как во внутренней политике, так и в международной дипломатии. Должны быть установлены приоритеты»

«Сейчас мы живем в эпохальный период. Историческая задача для лидеров — справиться с кризисом, в то же время строя будущее. Неспособность сделать это может воспламенить мир», — заключает Киссинджер.

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