Чиновники Международной федерации футбола (ФИФА) получали взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре. Об этом говорится в обвинительном заключении Федеральной прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Минюст США утверждает, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил пять миллионов долларов за голос в поддержку российской заявки. Бывшему члену исполкома ФИФА Рафаэлю Сальгеро обещали один миллион долларов за голос в поддержку России. В документе не уточняется, получили ли он эти деньги, передает телеканал «Дождь».

Кроме того, бывшие члены исполкома ФИФА Рикардо Тейшейра и Николай Леос получили взятки в обмен на голоса в поддержку заявки Катара.

По версии следствия, Уорнер, являющийся гражданином Тринидада и Тобаго, получил 5 миллионов долларов в период с ноября 2010 года по апрель 2011 года. Деньги переводились через подставные офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.

В сентябре 2015 года Джек Уорнер был пожизненно отстранен от футбольной деятельности из-за обвинения в коррупции. Как утверждал комитет по этике ФИФА, Уорнер — «ключевой фигурант схем, которые включали в себя получение, предложение незаконных платежей и другие схемы зарабатывания денег».

В конце мая 2015 года в Цюрихе швейцарская полиция по запросу американских властей задержала девять футбольных чиновников по подозрению в коррупции. В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер и глава УЕФА Мишель Платини.

Minval.az