Как бы это прискорбно не звучало, но это тоже – потрясающий урок для всех нас. Для начала, зайдите, если не сложно по этой ссылке:

covid19fund.gov.az/az/donation?fbclid=IwAR2NyRft64KNszWE1Sv8G7qduBmuuygW-GwZgyw1XvE9za9Z1OqKAxUiqjA

Зашли? Прекрасно! Ознакомьтесь, если не сложно с именами тех, кто сделал пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день, кстати, туда было сделано пожертвований на 109 с половиной миллионов манатов. Перечисления идут ежедневно. От всех, разные суммы, включая даже 1 манат. Есть среди перечисливших в Фонд имена действующих и бывших министров, государственных чиновников разного уровня, депутатов ММ, деятелей шоу-бизнеса. Но, там нет имен тех, кто чаще и громче всех бьет себя тапками в грудь — нашей, прости Господи, интеллигенции!

Убедитесь сами, господа сомневающиеся. Есть в этом списке жертвователей имя Анара Рзаева, который мертвой хваткой вцепился в кресло главы Союза писателей? Нет его. Анар в очередной раз оказался страшно далек от народа, именуясь при этом народным писателем. При этом, он относится к категории спешащих занять первое место в первом ряду , когда начинается раздача слонов и подарков. А может, есть в списке тех, кто перевел в Фонд имя Чингиза Абдуллаева, с 7 февраля 1989 года занимает кресло секретаря Союза писателей Азербайджана? Тоже нет.

Коллекционер разного рода почетных званий, автор политических детективов, гордо и часто рассказывающий СМИ о том, что его произведения изданы в огромном количестве стран, ограничился написанием статьи , в которой назвал коронавирус «Бичом Божьим». Никаких финансовых перечислений в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом с его стороны не было. Видимо, автор трилогии «Закон негодяев», «Кредо негодяев» и «Совесть негодяев» считает, что его рассуждения о том, как изменится мир в результате пандемии каронавируса , стоят дороже любых денег.

Идем далее. В списке тех, кто пожертвовал в Фонд средства, нет и имени ректора Бакинской музыкальной академии Фархада Бадалбейли. А ведь он еще и член правления азербайджанской общины Нагорного Карабаха. То есть, с него и спрос должен быть большим, он должен демонстрировать примеры патриотизма. Но, ничего такого Ф.Бадалбейли не демонстрирует. Впрочем, лично я ничего иного не ожидал от человека, который не нашел в себе мужества и достоинства отказаться от звания народного артиста СССР. Его Ф.Бадалбейли получил в 1990 году, то есть в год трагического для каждого азербайджанца «черного января».

Ничего в Фонд не пожертвовал и директор Азербайджанской государственной академической филармонии Мурад Адыгезалзаде. Тоже понятно- человек настолько влюблен в самого себя, что ему попросту не хватает времени обернуться вокруг, взглянуть на проблемы граждан Азербайджана, помочь им хоть какими-то деньгами. Я могу назвать имя продолжать список тех, кто именует себя ярким представителем азербайджанской интеллигенции, но при этом жаждет выжимать из этого статуса максимум, не давая даже минимума , еще очень долго.

Вывод , который сделан мною, в результате всего этого аттракциона невиданной скупости, не изменится. Не имеют все эти господа никакого морального права далее претендовать на статус «совести нации». Это банальные рвачи. Талантливые, успешные, но крайне далеки от своего народа и не готовые помочь ему в момент, когда идет настоящая война, мобилизующая все усилия. Как по мне, даже перечислившие 1 манат в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом достойны большего уважения, чем вся эта «группа в полосатых купальниках».

Акпер Гасанов

Minval.az