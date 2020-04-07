В Иране свыше 600 человек скончались от алкогольного отравления на фоне распространения в стране коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Mizan Online со ссылкой на заявление представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.

По исламским законам, в Иране запрещен алкоголь, но производится метиловый спирт. Предполагается, что иранцы отравились контрафактным алкоголем или метанолом, который потребляется в стране в качестве «профилактики» коронавируса.

По словам Эсмаили, в общей сложности отравились три тысячи человек.

Он также обратил внимание граждан на то, что алкоголь является не лекарством, а «ядом».

Minval.az